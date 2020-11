В Свердловской области пьяный водитель-рецидивист второй раз получил реальный срок

В Талице суд приговорил мужчину к реальному тюремному сроку за нетрезвое вождение, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Первый раз водителя поймали в нетрезвом состоянии в 2016 году, его оштрафовали и лишили водительского удостоверения. В 2017 году, будучи уже лишенным прав, мужчина попался повторно. При задержании он оказал сопротивление и применил насилие к стражам порядка. За рецидив ему присудили реальный срок. В феврале 2020 года любитель пьяной езды вышел на свободу, но уже июле был вновь остановлен сотрудниками ГИБДД и опять оказался пьян. Талицкий районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы в колонии строгого режима. В течение трех лет ему будет запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Напомним, 7 ноября в Нижнем Тагиле пьяный 17-летний подросток, не имевший права управления автомобилем, сел за руль маминой машины и поехал за шаурмой. У дома № 60 по улице Вогульской водитель наехал на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм неустановленный мужчина-пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. В Нижнем Тагиле 17-летний пьяный подросток без прав насмерть сбил пешехода

