В Свердловской области пьяный водитель-рецидивист второй раз получил реальный срок

Напомним, 7 ноября в Нижнем Тагиле пьяный 17-летний подросток, не имевший права управления автомобилем, сел за руль маминой машины и поехал за шаурмой. У дома № 60 по улице Вогульской водитель наехал на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм неустановленный мужчина-пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.