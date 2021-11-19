Финансирования на ремонт ждет Демидовская поликлиника в Нижнем Тагиле

Финансирования на ремонт ждет Демидовская поликлиника в Нижнем Тагиле
Финансирования на ремонт ждет Демидовская поликлиника в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:20ОбществоФото: Яндекс.Карты
Проект по ремонту Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле прошел Госэкпертизу и ждет финансирования. Возможно, средства будут выделены в 2022 году.

Подготовка проектно-сметных документов на капитальный ремонт поликлиники Демидовской городской больницы полностью завершена. В том числе получено положительное заключение государственной экспертизы в части достоверности сметной стоимости.

В Министерство здравоохранения Свердловской области направлена соответствующая заявка от учреждения на выделение финансовых средств, согласно проекта. Сроки выделения финансовых средств согласовываются, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе медучреждения.

Ранее администрация города заявила, что Демидовская поликлиника будет отремонтирована к 300-летию Нижнего Тагила, то есть в 2022 году. При этом будет благоустроена прилегающая территория.

Между тем, региональный Минздрав отказывается ремонтировать гинекологическое отделение в Демидовской больнице по решению суда. В ведомстве признают, что ремонт необходим, но не могут выделить 21 миллион рублей, ссылаясь на пандемию коронавируса.

Напомним, Демидовская больница вошла в топ-3 медучреждений по нехватке персонала и оказалась на втором месте в Нижнем Тагиле. Там не хватает 43 сотрудника: больше всего нуждаются в терапевтах, медсестрах, гинекологах и онкологах.

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