В екатеринбургском крематории не приняли труп, неизвестный художник терроризирует тагильчан, подростки распылили слезоточивый газ в очереди, а студенты опасаются учебы по QR-кодам — рассказываем об итогах 19 ноября в Свердловской области.

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