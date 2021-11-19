На что только не пойдешь ради популярности в «ТикТок». В Екатеринбурге двое молодых людей и житель Каменска-Уральского захотели острых ощущений и организовали «жестокого избиения и похищения» человека. Представление шокировало горожан, которые и обратились в полицию. Теперь незадачливый «тиктокер», сыгравший главную роль, подумает о новых идеях для роликов под стражей.
Екатеринбургских студентов ошарашили новостью, что им, возможно, стоит ожидать введение QR-кодов для посещения очных занятий в ВУЗах. Делается это с целью подтолкнуть юношей и девушек к полной вакцинации от коронавируса, поскольку на данный момент именно студенты и пенсионеры отстают в регионе по общему уровню привитых.
Неожиданное приглашение получил житель Екатеринбурга, после которого пришлось писать жалобу на Госуслугах. По словам мужчины, он полностью прошел курс вакцинации, однако вместо такого необходимого сейчас QR-кода получил лишь приглашение на третью прививку. Однако даже после отправления жалобы добиться справедливости уралец не смог. Продолжение читайте на нашем сайте.
Навести суету захотели подростки в поликлинике горбольницы № 1 на Окунева в Нижнем Тагиле. Они распылили слезоточивый газ и пациенты, которые терпеливо ждали своей очереди на вакцинацию от COVID-19, ощутили жжение в глазах. Одной женщине стало настолько плохо, что пришлось вызывать «скорую помощь». Стоит отменить, что во время эвакуации граждане переживали ни сколько за свое здоровье, сколько за место в очереди.
Нервы искусству не помеха. Пока свердловчане пытаются научиться жить в одной реальности с QR-кодами, в Нижнем Тагиле орудует неизвестный стрит-художник. От «кисти» загадочного творца уже пострадали остановки, павильоны, входы в магазины и салоны, стены объектов недвижимости. Теперь одна из пострадавших ищет всех, чья недвижимость также получила ущерб после встречи с баллончиками художника.
В Серове мужчина перед смертью завещал, чтобы его кремировали, однако родственникам не удалось осуществить его волю, поскольку крематорий из Екатеринбурга отказался принимать тело. Причиной стал слишком большой вес покойника. Вместе с гробом он составил 360 килограммов. В результате пришлось отказаться от кремации и провести церемонию в Серове. Вес уралец набрал за последний год жизни, поскольку медики лечили его не от того недуга. Итогом стал гормональный сбой.
Уральцам, вышедшим на тропу войны с властями Свердловской области, не удалось добиться отмены QR-кодов. Областной суд отклонил иск об отмене указа Евгения Куйвашева о введении кодов в общественных местах. Истец Иван Волков заявлял, что мера посягает на права и свободы, данные гражданам. Сюда входит, например, право на перемещение, покупка товаров и получение необходимых услуг. Волков высказал мнение, что QR-коды неэффективны и даже опасны, ведь влекут за собой постоянные конфликты среди людей. Единомышленники же, пока шло заседание, решили доказать серьезность своих намерений и устроили митинг прямо в коридоре суда.
В Нижнем Тагиле гражданам, которые пострадали от действий турагента Оксаны Забавиной, в полиции во второй раз отказали в заведении уголовного дела. Напомним, Забавина «кинула» десятки человек. Она продала вымышленные туры и билеты на самолет. Когда нужная сумма была успешно собрана, мошенница исчезла с радаров. По словам одной из пострадавших Юлии, в полиции заявили, что было собрано недостаточно доказательств, а на некоторые запросы пока не поступили ответы.