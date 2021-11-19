Из-за отказа вакцинироваться 6 сотрудников тагильской филармонии отстранены от работы

Приказ руководства, по мнению альтистки Юлии Ольховиковой, противоречит Конституции. Она планирует обратиться в суд с иском к директору учреждения Сергею Цветкову.
Такое решение было принято на основании приказа управления культуры. Однако, альтистка считает, что прививка плохо скажется на ее здоровье и потому она не хочет ее ставить.
Все, кто у нас поставил прививку, через два месяца заболели. Трое артистов «под пистолетом» всё-таки вакцинировались, но не я. Это нарушение моих прав. Планирую подавать в суд, рассказала АН «Между строк» Юлия Ольховикова.
Однако, по мнению директора филармонии Сергея Цветкова, ситуация налаживается. Трое из шести музыкантов уже вакцинировались и скоро вернутся к репетициям.
Он отмечает, что основанием для отстранения стали законодательные документы. Двое поставили прививки 18 ноября, так как ждали поступления «Спутник Лайт» в Нижний Тагил.
Эти сотрудники переболели ковидом, у них высокий уровень антител в организме, и они ждали именно эту вакцину. Сегодня я их с работы отпустил, чтобы они спокойно могли пережить прививку, рассказывает Сергей Цветков.
Он добавил, что со следующей недели вакцинированные работники могут приступать к своим обязанностям. Еще трое человек принципиально отказываются ставить прививки, по словам директора.