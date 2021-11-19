Из-за отказа вакцинироваться 6 сотрудников тагильской филармонии отстранены от работы

Из-за отказа вакцинироваться 6 сотрудников тагильской филармонии отстранены от работы
Из-за отказа вакцинироваться 6 сотрудников тагильской филармонии отстранены от работы
Сегодня, 13:49ОбществоФото: Яндекс.Карты
Шестеро сотрудников филармонии Нижнего Тагила отстранены от работы без сохранения зарплаты из-за отказа ставить прививки от коронавируса.

Приказ руководства, по мнению альтистки Юлии Ольховиковой, противоречит Конституции. Она планирует обратиться в суд с иском к директору учреждения Сергею Цветкову.

Такое решение было принято на основании приказа управления культуры. Однако, альтистка считает, что прививка плохо скажется на ее здоровье и потому она не хочет ее ставить.

Все, кто у нас поставил прививку, через два месяца заболели. Трое артистов «под пистолетом» всё-таки вакцинировались, но не я. Это нарушение моих прав. Планирую подавать в суд, рассказала АН «Между строк» Юлия Ольховикова.

Однако, по мнению директора филармонии Сергея Цветкова, ситуация налаживается. Трое из шести музыкантов уже вакцинировались и скоро вернутся к репетициям.

Он отмечает, что основанием для отстранения стали законодательные документы. Двое поставили прививки 18 ноября, так как ждали поступления «Спутник Лайт» в Нижний Тагил.

Эти сотрудники переболели ковидом, у них высокий уровень антител в организме, и они ждали именно эту вакцину. Сегодня я их с работы отпустил, чтобы они спокойно могли пережить прививку, рассказывает Сергей Цветков.

Он добавил, что со следующей недели вакцинированные работники могут приступать к своим обязанностям. Еще трое человек принципиально отказываются ставить прививки, по словам директора.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Нижний Тагил
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