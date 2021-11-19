Качели, тренажеры и арт-объект: в Тагиле планируется благоустроить двор на Лебяжке

Благоустройство начнется в следующем году 15 апреля, объект необходимо сдать в эксплуатацию не позднее 1 ноября 2022 года. Заказчиком выступает администрация Нижнего Тагила.
Во дворе будут отремонтированы дороги, тротуары, появятся велодорожки и новые места для парковок, в том числе и для инвалидов. На детской площадке оборудуют песчаное покрытие.
На территории расположатся тренажеры, гимнастический комплекс и площадка для воркаута, различные качели и шезлонги. Для детей поставят песочницу, карусель и несколько игровых комплексов. Также во дворе появится арт-объект в виде четырех ладоней и модульная беседка с качелью.
Все материалы и конструкции должны быть новыми и иметь соответствующие сертификаты. Гарантия на работы составит три года. Контракт будет действовать до 31 декабря 2022 года, заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 7 декабря 2021 года.
Напомним, на первый этап благоустройства парка Металлургов на Тагилстрое в Нижнем Тагиле выделено 95 миллионов рублей. В 2022 году там планируется обустроить детскую площадку, зону для зрителей и площадку для воркаута. Также будут отремонтированы фонтан и входная группа парка.