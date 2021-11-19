Качели, тренажеры и арт-объект: в Тагиле планируется благоустроить двор на Лебяжке

28,9 миллиона рублей выделено на благоустройство двора между домами на улице Ермака 40, 40а, 42 и 44 на Лебяжке в Нижнем Тагиле. Работы необходимо окончить до 1 октября 2022 года.

Благоустройство начнется в следующем году 15 апреля, объект необходимо сдать в эксплуатацию не позднее 1 ноября 2022 года. Заказчиком выступает администрация Нижнего Тагила. Во дворе будут отремонтированы дороги, тротуары, появятся велодорожки и новые места для парковок, в том числе и для инвалидов. На детской площадке оборудуют песчаное покрытие. На территории расположатся тренажеры, гимнастический комплекс и площадка для воркаута, различные качели и шезлонги. Для детей поставят песочницу, карусель и несколько игровых комплексов. Также во дворе появится арт-объект в виде четырех ладоней и модульная беседка с качелью. Фото: рабочая документация Все материалы и конструкции должны быть новыми и иметь соответствующие сертификаты. Гарантия на работы составит три года. Контракт будет действовать до 31 декабря 2022 года, заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 7 декабря 2021 года. Напомним, на первый этап благоустройства парка Металлургов на Тагилстрое в Нижнем Тагиле выделено 95 миллионов рублей. В 2022 году там планируется обустроить детскую площадку, зону для зрителей и площадку для воркаута. Также будут отремонтированы фонтан и входная группа парка. Воркаут, сцена и площадки. В Нижнем Тагиле стартует благоустройство парка Металлургов

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