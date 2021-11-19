Население продолжает убывать в Нижнем Тагиле

На 1,5% снизится к 2024 году население в Нижнем Тагиле по прогнозу социально-экономического развития города. Число жителей уменьшится с 347 до 342 тысяч человек, сообщается в постановлении администрации Нижнего Тагила, которое подписал глава города Владислав Пинаев.

На 1 января 2020 года в Нижнем Тагиле насчитывалось 353,5 тысячи человек постоянного населения, а к началу 2021 года показатель снизился до 347,1 тысячи жителей. То есть за пять лет, с 2020 по 2024 годы, по прогнозу, в городе станет меньше на девять тысяч человек. Также ежегодно в городе сокращается число детей всех возрастов. Число несовершеннолетних от 3 до 7 лет к 2024 году уменьшится с 17,7 до 14,9 тысячи, а с 8 до 17 лет — с 43,7 до 42,9 тысячи. В Тагиле убывает и трудоспособное население, это связано в том числе и с сокращением рабочих мест из-за пандемии. В 2022 году эта категория тагильчан станет меньше на тысячу человек и составит 191 тысячу жителей. Однако к 2024 году прогнозируется увеличение трудоспособного населения до 192,6 тысячи человек. А вот число пенсионеров, наоборот, к 2024 году уменьшится с 91,1 до 87,2 тысячи тагильчан. Напомним, по прогнозу развития города к 2024 году средняя зарплата тагильчан увеличится на 5% в 2022 году. А к 2024 году жители будут получать в среднем 50,8 тысячи рублей. Чиновники планируют рост средней зарплаты тагильчан до 50,8 тысячи рублей к 2024 году

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