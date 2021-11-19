Ситуацию с зимней резиной для машин скорой помощи объяснили в больнице в Березовском

Напомним, на днях стало известно, что машины скорой помощи в Ачите, Артемовском и Березовском выходят на вызовы на «лысой» или летней резине. Некоторое время вызовы ачитской скорой обслуживали бригады из других населенных пунктов. Врачи бояться попасть в ДТП на таких колесах, им приходится возить больных за десятки километров по обледенелым трассам и городским дорогам. Также они сообщили о списанном и устаревшем оборудовании, с которым медикам приходится выезжать на вызовы к пациентам.