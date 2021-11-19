Ситуацию с зимней резиной для машин скорой помощи объяснили в больнице в Березовском

Ситуацию с зимней резиной для машин скорой помощи объяснили в больнице в Березовском
Ситуацию с зимней резиной для машин скорой помощи объяснили в больнице в Березовском
Сегодня, 20:16ОбществоФото: 1МI
В Березовской ЦГБ объяснили ситуацию с отсутствием зимней резины для машин скорой помощи.

В настоящее время на балансе находятся 10 автомобилей скорой помощи: 5 уже ездят на новой зимней резине, еще 5 комплектов колес будут закуплены в ближайшее время. Пока эти машины выходят на вызовы на всесезонной резине, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Березовской ЦГБ.

Напомним, на днях стало известно, что машины скорой помощи в Ачите, Артемовском и Березовском выходят на вызовы на «лысой» или летней резине. Некоторое время вызовы ачитской скорой обслуживали бригады из других населенных пунктов. Врачи бояться попасть в ДТП на таких колесах, им приходится возить больных за десятки километров по обледенелым трассам и городским дорогам. Также они сообщили о списанном и устаревшем оборудовании, с которым медикам приходится выезжать на вызовы к пациентам.

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