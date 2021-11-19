Скульптуры и видеонаблюдение: пр. Ленинградский в Тагиле благоустроят за 224 млн

Скульптуры и видеонаблюдение: пр. Ленинградский в Тагиле благоустроят за 224 млн
Скульптуры и видеонаблюдение: пр. Ленинградский в Тагиле благоустроят за 224 млн
Сегодня, 10:32ОбществоФото: рабочая документация
С 2022 по 2025 год в три этапа благоустроят нечетную сторону проспекта Ленинградского от проспекта Дзержинского до улицы Зари. Администрация Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску подрядчика.

Согласно проекту, на нечетной стороне проспекта Ленинградского заменят покрытие тротуаров и переходов, установят наружное освещение, обустроят велодорожки и парковки. Также на территории появятся четыре скульптуры, новые скамейки, урны, велопарковки, остановочные павильоны. В рамках озеленения здесь высадят кустарники и 111 деревьев.

В местах массового пребывания людей будет вестись видеонаблюдение. Помимо этого, нечетную сторону Ленинградского сделают доступной для инвалидов и маломобильных граждан.

рабочая документация

Комплексное благоустройство территории пройдет в три этапа. Сначала благоустроят участок от улицы Зари до проезда между домами № 95 и № 103, затем — до улицы Чайковского. В последнюю очередь отремонтируют территорию от улицы Чайковского до проспекта Дзержинского.

рабочая документация

Начало работ запланировано на 15 апреля 2022 года, окончание — 30 сентября 2025 года.

Заявки принимаются до 8 декабря 2021 года. Начальная стоимость контракта - 223,8 млн рублей.

Напомним, что с апреля по сентябрь 2022 года на Вагонке благоустроят лесопарковую зону «Пихтовые горы».

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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