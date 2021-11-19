Суд отказал свердловчанам в отмене QR-кодов

По итогам заседания в Свердловском облсуде противникам QR-кодов не удалось добиться своей цели. Суд отклонил иск об отмене указа главы региона Евгения Куйвашева о введении кодов в общественных местах.

Истцом в процессе был юрист Иван Волков. Он и другие единомышленники придерживаются мнения, что возражения, которые представил Куйвашев, не соответствуют действительности. Волков заявил, якобы губернатор так и не дал ответ на вопрос, какими именно нормативно-правовыми актами он руководствовался, принимая указ. Юрист считает, что введение QR-кодов нарушает права и свободы, данные каждому гражданину. Например, право на перемещение, а также приобретение товаров и получение услуг, сообщает ЕАН. Волков заявил, что QR-коды опасны и неэффективны, поскольку «разделяют» людей и становятся причиной конфликтов. Также они негативно влияют на бизнес и его интересы. В результате суд принял решение оставить иск удовлетворения, однако решение еще можно обжаловать. Попасть в зал заседание пришло несколько десятков желающий, но туда пустили лишь журналистов и операторов с камерами. В коридоре же граждане устроили митинг в поддержку Ивана Волкова. Напомним, свыше 400 уральцев поддержали иск и оставили под ним подпись. Ранее Евгений Куйвашев заявил, что введение QR-кодов никак не нарушает права уральцев и не противоречит действующему законодательству.

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