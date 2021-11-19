Тагильчанка добилась выдачи лекарства после обращения на Прямую линию с президентом

Тагильчанка с инвалидностью смогла только после обращения на Прямую линию с президентом получить льготное обезболивающее лекарство в ампулах. Женщина испытывала сильные боли, но врач не имел права выдавать препарат бесплатно, поэтому выписывал рецепт.

Тагильчанка Ирина после операции на позвоночнике получила инвалидность и наблюдалась у терапевта по месту жительства. Изначально ей делали обезболивающие уколы в дневном стационаре, но после отмены пациентка не могла вести нормальную жизнь. Лекарство на основе кеторолака помогало ей нормально двигаться в течение дня. В городской поликлинике № 4 участковый терапевт выписывал ей рецепт на покупку препарата. Бесплатно выдавать ампулы врач не мог, так как их нет в федеральном перечне льготных препаратов. Покупка стала затратной для Ирины, и она в рамках пресс-конференции 17 декабря 2020 года обратилась на Прямую линию с президентом Владимиром Путиным. скриншот обращения на Прямую линию с президентом В августе этого года женщине позвонили из Минздрава Свердловской области и пообещали проанализировать законодательство для решения проблемы. Через некоторое время поступил звонок из поликлиники. Ирине дали направление на прием к неврологу в Свердловскую областную клиническую больницу. То есть они сами позвонили в Екатеринбург, сами назначили мне прием. Меньше чем через месяц мне позвонили и сообщили дату, говорит тагильчанка. При посещении врач назначил выдачу «Кеторолака» в ампулах. Кеторолак не до конца помогает, но дает мне возможность контролировать действие самого препарата на организм и соотношение времени, в которое я имею возможность полноценно отдыхать, рассказала женщина редакции TagilCity.ru.

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