TagilCity.ru продолжает быть самым цитируемым изданием Нижнего Тагила в 2021 году

Теперь издание TagilCity расположено на шестом месте по индексу цитируемости за третий квартал текущего года. Он составил 63,30 балла по данным сайта «Медиалогия».
Первое место удерживает ИА Ura.ru с 2,5 тысячами баллов, следом идет Znak.com с индексом цитируемости 582 балла. Третья строчка закрепилась за порталом Е1, который набрал 366 баллов.
Также в топ-5 вошла газета «КП-Екатеринбург» (90 баллов) и «Европейско-Азиатские новости» (63 балла). На седьмой и восьмой строках оказались интернет-издания 66.ru и Mstrok.ru. Они набрали 48 и 34 балла соответственно. Девятое и десятое места заняли ИА «Уральский меридиан» с 33 баллами и «Областная газета» — 32 балла.
Напомним, по итогам 2020 года TagilCity является самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила. С 2019 года в рейтинге издание поднялось с восьмого на шестое место.