TagilCity.ru продолжает быть самым цитируемым изданием Нижнего Тагила в 2021 году

По итогам третьего квартала портал TagilCity остается самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила. По сравнению с показателями за второй квартал, издание поднялось на две позиции.

Теперь издание TagilCity расположено на шестом месте по индексу цитируемости за третий квартал текущего года. Он составил 63,30 балла по данным сайта «Медиалогия». Первое место удерживает ИА Ura.ru с 2,5 тысячами баллов, следом идет Znak.com с индексом цитируемости 582 балла. Третья строчка закрепилась за порталом Е1, который набрал 366 баллов. Также в топ-5 вошла газета «КП-Екатеринбург» (90 баллов) и «Европейско-Азиатские новости» (63 балла). На седьмой и восьмой строках оказались интернет-издания 66.ru и Mstrok.ru. Они набрали 48 и 34 балла соответственно. Девятое и десятое места заняли ИА «Уральский меридиан» с 33 баллами и «Областная газета» — 32 балла. Фото: скриншот сайта «Медиалогия» Напомним, по итогам 2020 года TagilCity является самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила. С 2019 года в рейтинге издание поднялось с восьмого на шестое место. TagilCity.ru стал самым цитируемым СМИ в Нижнем Тагиле по итогам 2020 года

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