Татьяна Минеева отметила рост отрасли общепита в 2021 году

Однако отрасль развлечений и искусства показала падение на три пункта в индексе роста. Эксперты назвали данный результат стагнацией, так как сфере удается функционировать, несмотря на существенные отрицательные последствия ограничений 2020 года. Отмечается, что удалось сохранить работников и немного увеличить доходы, которые упали в период с апреля по июнь минувшего года. Все же докризисного уровня, который наблюдался в 2019 году, сфере еще не удалось достичь.