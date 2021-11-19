Татьяна Минеева отметила рост отрасли общепита в 2021 году

Татьяна Минеева также сообщила, что, кроме сферы общепита, умеренный рост за аналогичный период продемонстрировали и другие сферы экономики России: гостиничный бизнес и кинопроизводство, сообщает ТАСС.
При этом бизнес-омбудсмен заметила, что именно сфера сервиса — рестораны и гостиницы — является самой уязвимой отраслью отечественной экономики, но и самой податливой.
«По ней первой бьют ограничения, но она способна на восстановление. Важными для сферы услуг станут новогодние праздники: за новогоднюю неделю зарабатывается до 20% от годового оборота», — сообщила столичный уполномоченный по защите прав предпринимателей.
Так, индекс роста в период с июня по сентябрь 2021 года в сфере общественного питания возрос на двенадцать позиций, что является умеренным ростом. По мнению специалистов, ресторанная отрасль была одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса в минувшем году, но начался процесс восстановления в 2021 году.
К сожалению, эксперты пояснили, что данная сфера не будет способна восстановиться полностью и компенсировать 100% потерь в связи с введением новых ограниченных мер. Иными словами, динамика роста доходов за текущий год не перекроет потери 2020 года.
«Сфера общественного питания имела бы одни из лучших шансов на восстановление при стабилизации ситуации с коронавирусом. Рост производительности, улучшение налоговых режимов, постепенное восстановление оборотов создают реальные предпосылки к этому», — сказано в материалах индекса, которые имеются в распоряжении информационного агентства.
Говоря об отрасли размещения, индекс роста МСП также признан умеренным. По данным за третий квартал 2021 года, отрасль поднялась на 22 пункта. Эксперты полагают, что в связи с тем, что отрасль получила шанс на восстановление за счет потока туристов, государству необходимо поддержать сферу и развивать ее в дальнейшем.
Отмечается, что финансовое вливание необходимо гостиничной сфере именно в настоящее время, чтобы бизнес смог сохранить туристический поток и после пандемии COVID-19.
Что касается сферы кино- и видеопроизводства, то индекс роста показал семь пунктов, что крайне мало, по мнению специалистов. Сообщается, что доходы в 2021 году не достигли даже докризисного уровня. Отрасль может опуститься в отрицательную зону из-за новых ограничительных мер в четвертом квартале 2021 года.
Однако отрасль развлечений и искусства показала падение на три пункта в индексе роста. Эксперты назвали данный результат стагнацией, так как сфере удается функционировать, несмотря на существенные отрицательные последствия ограничений 2020 года. Отмечается, что удалось сохранить работников и немного увеличить доходы, которые упали в период с апреля по июнь минувшего года. Все же докризисного уровня, который наблюдался в 2019 году, сфере еще не удалось достичь.
«При этом число сотрудников в области малого и среднего предпринимательства осталось прежним — здесь действуют особенности отрасли, в основном под мероприятия собираются временные команды, которые работают как ИП или самозанятые и не входят в статистику работников. Также удалось сохранить количество занятых, в том числе так как их формальное число и было минимальным», — говорится в сообщении.