Титановый завод из Свердловской области прошел экологическую сертификацию

Ведущий аудитор компании AFNOR International Ирина Габова назвала ВСМПО-АВИСМА одним из ведущих предприятий, на которых имеются различные производственные и технологические процессы. Этим оно и отличается от других в части построения системы экологического менеджмента.
ВСМПО-АВИСМА всегда соблюдает требования международного стандарта, из года в год демонстрируя положительные достижения в сфере экологии. Одним из основных его качественных достижений стало полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в поверхностные водоемы. Это оказалось возможным за счет введения в строй пары современных канализационно-насосных станций, подчеркнула Габова.В корпорации сформировали особый комитет, разрабатывающий программу мероприятий по устойчивому развитию. Цель этой работы заключается в достижении наивысшей оценки предприятия по критериям ESG (Еnvironment Social Governance).
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - вертикально интегрированное предприятие, самый крупный на планете производитель товаров из титана и титановых сплавов. ВСМПО-АВИСМА остается лидером на мировом высокотехнологичном рынке титановой продукции. Предприятие глубоко интегрировано в мировую авиакосмическую индустрию. Для многих компаний оно является ключевым стратегическим поставщиком продукции из титана. Изделия корпорации широко применяют в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине и строительстве. Партнерами ВСМПО-АВИСМА стали свыше 450 компаний в 50 государствах мира, в их числе Boeing, Airbus, Embraer, Rolls Royce, Safran, GE и другие.