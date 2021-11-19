Три свердловчанина стали финалистами трека «Культура» конкурса «Лидеры России»

С 12 по 14 ноября в Санкт-Петербурге прошел финал трека «Культура» конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В числе участников финала были три конкурсанта из Свердловской области.

Всего на трек «Культура» заявились около семи тысяч участников до 55 лет с высшим образованием и управленческим опытом не менее 2 лет. А в финале приняли участие 106 конкурсантов, в том числе трое свердловчан — Дмитрий Пехота, Сергей Сергеев, Владислав Сухаенко. В течение оценочного дня финалисты, объединившись в команды, решали управленческие кейсы, предлагали решения актуальных проблем, с которыми ежедневно сталкиваются учреждения культуры и образования. Оценивали участников и их лидерские компетенции профессиональные эксперты. Результаты трека подвел генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров: В конкурсе участвовали те, кто уже имеет управленческий опыт в сфере культуры и образования, а также руководители из других сфер, которые стремятся проявить себя в творческой среде. Одним из финалистов стал участник из Череповца, который 24 года успешно совмещает две профессии — металлурга и балетмейстера, и в двух должностях он руководит коллективами! Трек «Культура» объединяет людей, безгранично любящих свое дело и отдающих профессии все свои силы и время. По результатам испытаний победителями трека «Культура» стали 14 участников из четырех регионов России. Восемь победителей из Москвы, четыре — из Санкт-Петербурга, один — из Архангельской области и один — из Орловской области. Все они проходят в суперфинал конкурса, сообщил Алексей Комиссаров. Участники трека получили возможность поработать с наставниками из числа лучших специалистов России в области культуры, а также занять высокие должности в Министерстве культуры РФ, региональных ведомствах, научных и учебных учреждениях. Финалисты получили сертификаты на прохождение образовательных программ и стажировок в ведущих культурных вузах и научных организациях. Победители смогут принять участие в крупнейших международных культурных форумах и выставках, а также пройти стажировку в Министерстве культуры РФ. Цель конкурса — выявить наиболее перспективные кадры в сфере культуры, искусства и образования, а обеспечить такие кадры помогает национальный проект «Культура». Входящий в него федеральный проект «Творческие люди» в 2021 году позволил 1161 работнику культуры из Свердловской области повысить квалификацию и получить новые компетенции в ведущих творческих вузах страны. Перечень дополнительных профпрограмм весьма обширен: музыкальное и театральное искусство, искусство балета, киноискусство, музеология, охрана объектов культурного наследия и экскурсоведение, библиотечно-информационная деятельность, народная художественная культура и социально-культурная деятельность Помимо повышения профессионального уровня работников творческих профессий, нацпроект «Культура» помогает создавать современную инфраструктуру культурных организаций и внедрять в их деятельность новые формы и технологии. Например, в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта отремонтируют Молодежный театр. На реконструкцию из федерального и областного бюджетов направят 296 миллионов рублей. Работы запланированы на 2022 и 2023 годы. Ремонт позволит организовать места для маломобильных граждан, из-за чего количество мест в зрительном зале уменьшится с 220 до 164. Кроме того, будут отремонтированы помещения для артистов труппы — появятся гримерные и душевые. А еще национальный проект «Культура» — это новые инструменты в музыкальных школах. В 2019 году три тагильские музыкальные школы получили баяны, скрипки, домры, рояли, ксилофоны, испанские гитары, тромбоны, кларнеты и многое другое. Наряду с инструментами здесь появились современные витрины для организации выставок и различных экспозиций, интерактивное оборудование для проведения занятий по музыкальной литературе и сольфеджио, а также большой перечень специализированных учебников. Всего в 2021 году в рамках национального проекта «Культура» в Свердловской области новое оборудование, музыкальные инструменты и учебные материалы получили 25 детских школ искусств и три колледжа, на эти цели направлено более 200 миллионов рублей.

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