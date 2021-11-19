В 14,2 млн обойдется новая рентгеновская трубка для ангиографа в ГБ №4 Нижнего Тагила

В ГБ № 4 два ангиографа: один на ремонте, второй работает. На оказании медицинской помощи это никак не сказывается, она проводится в соответствии с порядками и стандартами. Никому из пациентов не отказываем, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе меучреждения.
Ангиограф используется для контрастного рентгенологического исследования кровеносных сосудов. Ремонт аппарата в здании терапевтического корпуса на улице Солнечная, 1 должен быть произведен в течение 30 дней с момента заключения договора.
Поставщику нужно демонтировать неисправную рентгеновскую трубку и установить новую. Запчасти и расходные материалы должны быть новыми, а исполнителю необходимо иметь полный комплект документации для оказания услуг. Гарантия на ремонт составит не менее полугода, а на запчасти — не менее 12 месяцев.
ООО «Медальянс» зарегистрировано в Москве в 2016 году, директором является Сергей Молодяков. Компания торгует техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях. Организация была поставщиком в 475 госконтрактах на сумму более двух миллиардов рублей.
Напомним, в ноябре ЦГБ № 1 Нижнего Тагила получила три новых современных аппарата УЗИ в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В медучреждении ожидают приход новых специалистов.