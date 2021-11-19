В жюри «Зеленой премии» вошли Николай Дроздов и Вячеслав Фетисов

В жюри «Зеленой премии» вошли Николай Дроздов и Вячеслав Фетисов
В жюри «Зеленой премии» вошли Николай Дроздов и Вячеслав Фетисов
Сегодня, 14:26ОбществоФото: фрагмент видео
Членами жюри «Зеленой премии» стали зоолог Николай Дроздов, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун и телеведущая Ирена Понарошку. Конкурс организует Российский экологический оператор (РЭО).

По словам Фетисова, премия поможет определить лучших среди большого числа неравнодушных к теме экологии. Жюри оценят образовательные, культурные проекты, экологические инициативы и работу отечественных брендов в сфере обращения с ТКО, сообщает rg.ru.

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, в России сейчас идет «мусорная» реформа, на фоне которой не только экоактивисты, но и рядовые граждане, общественники и компании проявляют желание сделать нашу страну чище. Он заявил, что премия поможет оценить их вклад в формирование новой модели ответственного потребления и стимулировать граждан стать более экологически активными.

Кроме медийных личностей, в состав жюри вошли специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, президент ООО «Деловая Россия» Павел Титов, глава Роскачества Максим Протасов, управляющий директор АО «Русская медиагруппа» Дмитрий Медников, а также ученые, правозащитники и другие специалисты.

Они будут оценивать идею проекта, его результаты, охват, социальную значимость и перспективы.

Конкурс будет представлен в шести номинациях: бренды, культура, общественные организации и деятели, образовательные учреждения, частные экоинициативы, медиапроекты. Результаты будут подведены до 10 декабря. Награждение состоится в период с 10 по 17 декабря, победители получат статуэтку «Зеленой премии» и возможность стать лицом информационной кампании РЭО.

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