В жюри «Зеленой премии» вошли Николай Дроздов и Вячеслав Фетисов

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, в России сейчас идет «мусорная» реформа, на фоне которой не только экоактивисты, но и рядовые граждане, общественники и компании проявляют желание сделать нашу страну чище. Он заявил, что премия поможет оценить их вклад в формирование новой модели ответственного потребления и стимулировать граждан стать более экологически активными.