За спасение женщины и ребенка на воде президент наградил свердловчанку посмертно

Дарья Агупова летом 2021 года увидела, как купающиеся женщина и ее малолетний ребенок начали тонуть в водоеме под Дегтярском. Девушка прыгнула в воду, но повредила ногу (потом выяснилось, что это был перелом). Несмотря на травму, 36-летняя свердловчанка смогла вытолкнуть тонущих к берегу.