Donkervoort показала спорткар нового поколения D8 GTO

При небольшом весе (750 кг) автомобиль может разгоняться с нуля до 100 км/ч за 3,0 секунды и развивать скорость до 255 км/ч. Расход топлива составляет 10-12 л/100 км.

Разработчики очень серьезно отнеслись к безопасности. В частности, была реализована новая технология строения кузова и дверей позволяющая кабине выдержать удар силой до 1500 кг.

D8 GTO пойдет в производство уже в начале 2012 года.