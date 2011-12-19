Donkervoort показала спорткар нового поколения D8 GTO
19 декабря 2011, 10:34ОбществоРОман БОТов
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Под капотом двухместного авто - 2,5-литровый пятицилиндровый бензиновый турбодвигатель TFSI от Audi TT-RS, вес которого удалось уменьшить на 30 кг, сообщает Autonews.ru. Стандартная мощность агрегата - 340 л.с., но для D8 GTO разработана версия мощностью 400 л.с.
При небольшом весе (750 кг) автомобиль может разгоняться с нуля до 100 км/ч за 3,0 секунды и развивать скорость до 255 км/ч. Расход топлива составляет 10-12 л/100 км.
Разработчики очень серьезно отнеслись к безопасности. В частности, была реализована новая технология строения кузова и дверей позволяющая кабине выдержать удар силой до 1500 кг.
D8 GTO пойдет в производство уже в начале 2012 года.
Его минимальная цена составит 100 000 евро, а максимальная - 150 000. На презентации новинки можно было оформить предварительный заказ на первую партию из 25 автомобилей, все они нашли своих хозяев в течение нескольких часов.
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