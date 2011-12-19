Ford показал кусочек новой глобальной модели
Компания Ford опубликовала изображение-тизер новой глобальной модели, которая впервые будет показана в начале января следующего года на моторшоу в Дели.
Детальная информация об этой машине пока не разглашается, однако ожидается, что на индийском моторшоу будет представлен прототип компактного кроссовера Ford EcoSport. Ранее сообщалось, что в американской компании планируют построить такой автомобиль на базе «Фиесты», а дизайн новинки выполнить в стилистике недавно представленного Ford Kuga (он же Escape в США) следующего поколения.
Вероятно, что с «Фиестой» будет унифицирована и гамма двигателей модели EcoSport, за исключением появления нового для этой линейки турбированного агрегата EcoBoost объемом один литр.
Под именем EcoSport компактный кроссовер Ford будет продаваться только на развивающихся рынках. Ранее вседорожник с таким же названием выпускался компанией на бразильском рынке. Эта модель была одной из самых популярных машин «Форда» не только в самой Бразилии, но и в Аргентине, Венесуэле и Мексике.