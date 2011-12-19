Ford показал кусочек новой глобальной модели

Детальная информация об этой машине пока не разглашается, однако ожидается, что на индийском моторшоу будет представлен прототип компактного кроссовера Ford EcoSport. Ранее сообщалось, что в американской компании планируют построить такой автомобиль на базе «Фиесты», а дизайн новинки выполнить в стилистике недавно представленного Ford Kuga (он же Escape в США) следующего поколения.

Вероятно, что с «Фиестой» будет унифицирована и гамма двигателей модели EcoSport, за исключением появления нового для этой линейки турбированного агрегата EcoBoost объемом один литр.