Христианство стало недоступным для многих тагильчан

Но на поверку крещение ребенка становится непростой задачей и сопровождается рядом серьезных проблем. Священники многих церквей города не спешат крестить всех детей, чьи родители решили это сделать. Родители, узнав причины этих сложностей, относятся к этому с пониманием и лишь разводят руками. Что же касается старшего поколения тагильчан, они не понимают, почему это происходит, и утверждают, что раньше таких проблем с крещением не было.

Что конкретно это за трудности? Для того, чтобы покрестить ребенка, нужно выбрать для него крестного родителя (хотя бы одного, хотя в идеале их должно быть двое: мужчина и женщина). Потенциальный крестный родитель должен, если он не является прихожанином церкви, прослушать 10 огласительных бесед, которые проводит батюшка или миссионеры из числа прихожан. На этих беседах ему рассказывают, какой тяжелый крест ложится на него, если он становится крестным родителем.

По канонам церкви, крестные мать и отец становятся ребенку ближе, чем его биологические родители. Они несут за него ответственность на земле и на небе. Они должны духовно наставлять его на путь истинный и молиться за него, а если крестный ребенок совершит грех, то его названные родители будут отвечать за него после смерти.

Крестными родителями не могут стать кровные родственники ребенка. Желательно, чтобы они вообще не были из числа родных. Кроме того, малыша не сможет крестить семейная пара или те люди, которые планируют в будущем создать семью. Но с другой стороны, если становление крестным – это такая большая ответственность, то кто, как не члены его семьи, в первую очередь могут взять ее на себя? Кто, как не они, больше всего любят ребенка?

Получается, что идеально подходит на роль крестного родителя человек, не связанный с ребенком кровными узами, любящий его, прихожанин церкви, человек, который регулярно причащается, исповедуется, постится и молится. Но при этом верующие люди с большим опасением берут на себя этот крест, зная об ответственности. С другой стороны, те, кто, может быть, готов эту ответственность принять, не желают проходить 10 огласительных бесед. Тагим образом, найти хотя бы одного крестного родителя для своего малыша для многих пап и мам становится непосильной задачей.

Мы уже полгода ищем крестного для моего племянника. Я готова быть названной матерью и пройти все подготовительные процедуры, но мне нельзя, потому что я кровная родственница. У нас есть подруга семьи, которая тоже готова покрестить Сашку, но она не может посетить 10 бесед из-за плотного графика работы и наличия двух детей, один из которых тоже маленький. Так вот и мучаемся, не можем покрестить племянника рассказывает жительница Нижнего Тагила Ирина Паньшина.

Если нет достойного крестного родителя, то лучше вообще не крестить ребенка. Многие думают, что крещение заканчивается самим обрядом: собрались, покрестили, потом пришли домой, рюмочку за это выпили и забыли. А это большая ответственность на всю жизнь. Нужно надеяться и молиться, что для Вашего малыша найдутся достойные крестные родители, и искать их объясняет прихожанка женского монастыря во имя иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» на Новой Кушве Людмила.

Получается, что раньше, когда крещение не сопровождалось такими трудностями, церкви боролись за количество новообращенных христиан. Многих тагильчан крестили их родные дяди, тети, бабушки или дедушки, то есть члены семьи, кровные родственники. Сейчас Церковь ориентируется на «качество» обращенных, и лучше человек вообще не будет креститься, чем это будет сделано «как попало».

Существует распространенное мнение, что если ты покрестился, то ты христианин. Это не так. Ты становишься христианином, если ты любишь Бога, посещаешь Божий храм, проводишь время в молитвах, не грешишь и соблюдаешь все Божьи заветы. И, кстати, вам всегда подскажут, какой выбрать золотой крестик для ребенка! -- учит Людмила.