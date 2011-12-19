Hyundai захотела добавить спортивности хэтчбеку i30
Компания Hyundai начала рассматривать возможность выпуска «заряженной» модификации хэтчбека i30, которая в случае одобрения проекта руководством будет разрабатываться в исследовательском центре марки в Германии. Об этом изданию Autocar заявил руководитель европейского офиса Hyundai Аллан Рашфорт.
Новинка будет построена на базе трехдверной версии хэтчбека i30, которая должна появиться на рынке к концу следующего года. Спортивный вариант модели получит более агрессивную внешность, чем у стандартного автомобиля, и 1,6-литровый бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском топлива. Мощность двигателя, как ожидается, составит около 204 лошадиных сил. Такой же агрегат в скором времени будет доступен и для асимметричного хэтчбека Veloster.
Стоит отметить, что ранее компания Hyundai не планировала выпускать «заряженную» версию модели i30. Вместо этого производитель рассчитывал сосредоточиться на более экономичных и экологичных машинах.
Хэтчбек Hyundai i30, который попробует побороться за покупателей с Ford Focus и VW Golf, был рассекречен в сентябре этого года. Автомобиль, построенный на модернизированной и слегка удлиненной платформе предшественника, на европейском рынке доступен с тремя бензиновыми и тремя дизельными моторами, развивающими от 90 до 134 лошадиных сил.