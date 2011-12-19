К новому году Нижний Тагил засыплет снегом

Правда, не факт что они будут обильными. Но вряд ли свежий снежок порадует тагильчан на этой неделе, сомневается Галина Шепоренко.

Температура в ближайшие 7 дней будет умеренной. Ночью не ниже 13 градусов мороза. Днём может потеплеть и до -2. А в среднем декабрь, по мнению метеорологов, укладывается в рамки климатической нормы. Так, прошлая неделя выдалась морозной. И смягчилась температура лишь к прошедшим выходным.

Всё дело в том, что Средний Урал находится сейчас на периферии антициклона. А вот более южные наши соседи – в его центре. И поэтому им даже холоднее, чем нам объясняет Галина Шепоренко.

К концу недели этот антициклон начнёт от нас уходить, он пустит в Свердловскую область более влажный воздух с запада. Тогда-то и пройдет долгожданный снежок.