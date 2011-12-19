Lada Granta вошла в десятку запросов Google в России

Продажи Lada Granta в России стартуют на этой неделе, 22 декабря. Но обсуждение автомобиля длится уже год, как только АвтоВАЗ представил первые эскизы своей новой бюджетной модели. Журналисты и интернет-общественность тут же ринулись на поиски более подробной информации об автомобиле. Традиционно, лучшим помощником в этом деле стал интернет-поисковик.

Как рассказали в АвтоВАЗе, запрос о народном автомобиле Lada Granta вошел в десятку самых быстрорастущих в поисковой системе Google в 2011 году, заняв шестое место. Интернет-аудитория также активно обсуждает новый народный автомобиль в социальных сетях на официальных страницах АвтоВАЗа и на форумах клубов любителей Lada. В еще одном популярном поисковике - Yandex - о LADA Granta также спрашивают достаточно активно. Например, за последний месяц словосочетание Лада Гранта и Lada Granta запросили почти 440 тысяч пользователей, - сообщили Авто.Вести.Ru в пресс-службе АвтоВАЗа.