Молодые специалисты Уралхимпласта выдвинули ряд экономически эффективных предложений

Как сообщает пресс-служба ОАО «Уралхимпласт», с трибуны конференции прозвучали 11 выступлений. Кроме того, целый ряд докладов были предложены комиссии для заочного ознакомления.

По многолетней традиции, в форуме приняли участие ученики тагильских школ, с которыми Уралхимпласт сотрудничает по программе социального партнерства. В частности, учащиеся 51 лицея Константин Пушница и КсенияАкимова представили доклад на тему «Анализ многокомпонентной смеси методом капиллярной газовой хромотографии (на примере алкил-фенолов)». Лицеист Игорь Вахонин презентовал исследования по использованию надсмольной воды и фенолята натрия в производстве фенолоформальдегидных смол. В качестве гостей присутствовали на конференции учитель химии 65 школы Татьяна Пешкичева со своими учениками.

Лучшим докладом нынче было признано выступление оператора котельной цехапаргогазоснабжения ОАО «Уралхимпласт» Евгения Грязева, касающееся разработок в области энергосбережения, а конкретно использования вторичного пара для получения захоложенной воды.

На втором месте оказалась дебютант научно-технической конференции инженер центральной лаборатории Уралхимпласта Екатерина Нестерова, предложившая усовершенствовать технологию производства смолы марки КФЖ.

«Бронзу» взял энергетик электроцеха Валентин Сидоров, представивший доклад на тему «Установка гидростанции на каскаде выхода очищенных стоков». Разработка молодого специалиста интересна тем, что касается перспектив развития новой нитки системы очистных сооружений ОАО «Уралхимпласт», пуск которой намечен на декабрь 2011 года.

По мнению членов конкурсной комиссии, Х научно-техническая конференция молодых специалистов стала рекордной по количеству экономически эффективных рационализаторских предложений. Поэтому по решению генерального директора ОАО «Уралхимпласт» Константина Ржаного, премированы не только ее призеры, но и все докладчики. Размеры премий: 6, 5, 4 тысячи рублей за первое, второе, третье места соответственно и 2тысячи рублей – за участие.