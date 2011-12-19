На TagilСity.ru - предновогодняя раздача подарков!

В декабре Нижний Тагил становится городом праздника. Ежегодно к Новомугоду мы украшаем не только дома, но и места работы: офисы, магазины,кафе и т.д. Теперь, украшая город, вы получаете за это подарки! На TagilCity.ru проходит новогодний фотоконкурс «Город праздника».

Выложите до трех фотографий праздничного оформления вашегоучреждения на сайте TagilCity.ru и станьте участникомрозыгрыша призов.

Фотоконкурс проходит в трех номинациях:

Победитель получит сертификат на сумму 12 000 рублей на размещение любой рекламы на Городском портале TagilCity.ru

Приз в этой номинации - сертификат на сумму 12 000 рублей на оплатулюбых услуг по разработке, доработке, поддержке и продвижению сайта откомпании Viasite

Компания GrossHaus дарит учреждению-победителю 25 мягких дракончиков

И это еще не все!

Победители в каждой номинации получат подарки от нашего партнера - Фондаразвития информационных технологий - сертификаты на бесплатную заправку3 картриджей для принтеров марок HP, Canon, Xerox, SAMSUNG.

В «Городе праздника» место есть каждому!