Новая система аспирации в сталеплавильном производстве ЕВРАЗ НТМК

Аспирационная система производства компании «ZVVZ-Enven Engineering»(Чехия) смонтирована на установке печь-ковш №1. Этот агрегатпредназначен для внепечной обработки стали перед разливкой на машинахнепрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Система оснащена 520 фильтрами,которые препятствуют выбросу в атмосферу вредных веществ говорится всообщении департамента.

Конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК является одним из самых современныхсталеплавильных производств в России. За последние годы на предприятиипровели полномасштабную реконструкцию всех четырех конвертеров и машиннепрерывного литья заготовок. Кроме того, летом 2011 года пущена в стройновая установка «печь-ковш» №4. В результате производство сталивозросло до 4,5 млн тонн в год, был расширен ассортимент, повысилоськачество выпускаемой продукции.