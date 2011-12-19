Новая система аспирации в сталеплавильном производстве ЕВРАЗ НТМК
ЕВРАЗ НТМК ввел в эксплуатацию современную высокопроизводительную систему аспирации, которая позволит минимизировать выбросы пыли в атмосферу, сообщает департамент по связям со СМИ ЕВРАЗа.
Этот шаг продолжает последовательную реализацию комплексной политики ЕВРАЗа в области охраны окружающей среды.
Аспирационная система производства компании «ZVVZ-Enven Engineering»(Чехия) смонтирована на установке печь-ковш №1. Этот агрегатпредназначен для внепечной обработки стали перед разливкой на машинахнепрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Система оснащена 520 фильтрами,которые препятствуют выбросу в атмосферу вредных веществ говорится всообщении департамента.
Конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК является одним из самых современныхсталеплавильных производств в России. За последние годы на предприятиипровели полномасштабную реконструкцию всех четырех конвертеров и машиннепрерывного литья заготовок. Кроме того, летом 2011 года пущена в стройновая установка «печь-ковш» №4. В результате производство сталивозросло до 4,5 млн тонн в год, был расширен ассортимент, повысилоськачество выпускаемой продукции.
Благодаря реконструкции конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК показатели воздействия на окружающую среду были значительно снижены.
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