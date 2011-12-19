Новинка! Торговая система BROKIS Daily Pattern!

Торговая система BROKISDaily Pattern осуществляет сделки при наличии графической модели, обеспечивающей устойчивое статистическое преимущество. При этом логика системы не содержит оптимизируемых параметров и индикаторов, а значит, выявленные закономерности будут обладать такой же эффективностью в будущем.

Для определения точки выхода используется, динамический тейк профит (рассчитывается исходя из текущей волатильности). При осуществлении сделки устанавливается таймаут, в течение которого должен реализоваться тейк профит (1 день).

Позиция набирается и ликвидируется в конце дня лимитными ордерами, что позволяет применять данную торговую систему для больших депозитов (до 50 млнруб). Торговая система осуществляет операции только «в лонг»

Торговая система BROKISDaily Pattern предназначена для торговли акциями 30 эмитентов, котирующихся на бирже ММВБ. Рабочий таймфрейм – дневной, максимальное время удержания позиции – 1 день. Алгоритм принятия решений основан повторяющихся ценовых моделях

К особенностям системы можно отнести:

- Высокую устойчивость к внешним факторам. Она достигается благодаря тому, что количество прибыльных сделок больше, чем убыточных (70%/30%), а средняя прибыльная сделка 2.25%.