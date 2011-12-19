Первой красавицей УВЗ стала инженер Анна Булатова

Корону победительницы получила Анна Булатова – инженер-конструкторУральского конструкторского бюро вагоностроения. В фотоконкурсе «МиссУВЗ-2011»на TagilCity.ru победу одержала Екатерина Шнайдмиллер, ейдостался титул Мисс зрительских симпатий.

Как сообщает пресс-служба УВЗ, к главной части конкурса девушкиготовились полтора месяца: посещали фитнес-клуб, солярий, салон красоты,учились красиво ходить по подиуму, танцевать, готовили творческиеномера. Помимо этого, красавицы смогли продемонстрировать свои таланты иумения в промежуточных конкурсах, за которые каждой начислялисьзаработанные баллы. Девушки приняли участие в спортивных соревнованиях, втом числе по плаванию, скалолазанию, боулингу, показали свои знания врусском языке, биологии и географии, лепили из глины, занимались зимнейрыбалкой, готовили блюда на костре.

С первого появления на сцене стало очевидно, что четыре неделиподготовки не прошли для участниц зря. Девушки уверенно держались наподиуме, смело перевоплощаясь в образы деловых леди и изящных невест.Традиционным для конкурса является исполнение общего танца, и этот годне стал исключением. В выступление девушки вложили много энергии,поэтому танец получился ярким и зажигательным.

В этом году творческий конкурс был представлен в необычной форме, почтивсе участницы выступали парами. Теперь успех творческого номера зависелот взаимной поддержки и слаженности, которой девушки сумели добитьсяблагодаря многочисленным репетициям. Прекрасные танцевальные и вокальныевыступления, миниспектакли поразили зрителей своей оригинальностью имастерством исполнения.

Зал долго томился в ожидании решения жюри. Сделать выбор было нелегко,ведь все девушки показали себя достойно. К набранным в промежуточныхконкурсах баллам были прибавлены баллы, заработанные в финале. В итогеместа распределились следующим образом.

Победительницей стала Анна Булатова. Звания вице-мисс и Мисс интеллектполучила Николина Богданова – корреспондент корпоративного ТВ УВЗ. Миссочарование – Оксана Егорова, экономист отдела обеспеченияметаллопроката. Мисс зрительских симпатий – Екатерина Шнайдмиллер,экономист отдела сводного планирования и бюджетирования.

Всем участницам были вручены дипломы, ценные призы от Уралвагонзавода.Неожиданным подарком для финалисток стали банки с маленькими рыбками иудочки, которые девушки использовали во время рыбалки на одном изпромежуточных конкурсов. Мисс Молодежная организация «Уралвагонзавод»вместе с короной победительницы получила ноутбук.