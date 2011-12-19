Президент уйдет в отставку на следующей неделе

На санкционированный властями митинг протеста вчера у кинотеатра«Современник» в Нижнем Тагиле собралось около трехсот человек. Формальноорганизаторами мероприятия выступили активисты местного отделения КПРФ,однако ряды митингующих пополнили и члены ЛДПР во главе с депутатомоблДумы Максимом Ряпосовым, и сторонники общественного движения «Тагилбез ям» с Никитой Чапуриным, и группа общественников с небезызвестнымЕгором Бычковым. Неизвестные граждане успевали при этом раздаватьброшюрки партии «Правое дело».

Основной лозунг митингующих коммунистов можно сформулировать однойфразой: «У бесчестных чести нет!». По словам первого секретаря горкомаКПРФ Алексея Кубасова, нарушений в ходе выборов было предостаточно, но, ксожалению, полиция не обращала на все происходящее никакого внимания.Общее пожелание ораторов от КПРФ – назначить перевыборы минувшихвыборов.

Несколько иной точки зрения придерживается лидер молодежногообщественного движения Чапурин. Да, нарушения были, уверен он. Например,в день голосования, вернее ночью с 4 на 5 декабря в Дзержинской ТИКпогас свет. Подсчет голосов вели при свете фонарика. А участковыеизбиркомы приезжали с неопломбированными мешками бюллетеней, безпротоколов. Была жалоба граждан, что в голосовании приняла участие ихумершая ранее бабушка, но потом этот документ куда-то потерялся. «Ноглавное-то в другом. Если явка избирателей на участки голосованиясоставит максимальный предел (как, допустим, в Швеции – 80% и дажеболее), то никакая фальсификация невозможна. Победит тот, кого выберетнарод!» - высказал свою точку зрения нашему корреспонденту Никита.

Оригинальнее прочих ораторов попытался высказаться депутат гордумыВладимир Желиба. Оказывается, президент РФ Дмитрий Медведев уйдет вотставку еще до 31 декабря, как первый президент России Борис Ельцин, ипередаст тем самым всю полноту власти премьеру В.Путину. Откуда удепутата гордумы такие сногсшибательные сведения, неизвестно. Но донедавнего времени Желиба был еще и помощником депутата Госдумы НиколаяЕзерского, который вновь избран депутатом Федерального собрания и,возможно, владеет такой вот «секретной информацией».

И, наконец, совсем непартийный Е.Бычков акцентировал вниманиемитингующих на отсутствие бригады «Рюриковича». Игорь РюриковичХолманских, ответственный работник УВЗ, напомним, намедни в телеэфирероссийского народа с пока еще премьер-министром пообещал Путину собратьмужиков в поддержку против стихийных волнений граждан, одурманенныхполитиками. Бывший наркоборец, а ныне общественный деятель местногозначения и предложил начальнику сборочного цеха УВЗ попробовать дляначала разогнать тагильский воскресный митинг. Политическая провокация,однако, не удалась. Видимо, «Рюрикович» официальное предложение так и неполучил.

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