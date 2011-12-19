Стас Михайлов с новой программой «Только ты…»

Уже в феврале Стас Михайлов представит свою новую концертную программу «Только ты…» в Нижнем Тагиле. В программе прозвучат композиции с последнего альбома популярного шансонье и, конечно, уже известные и всеми любимые хиты.

Мобильный партнер мероприятия компания МОТИВ в канун новогодних праздников дарит всем тагильчанам возможность выиграть два билета на концерт Стаса Михайлова! С 19 декабря по 14 января подключайтесь к МОТИВу в Офисах продаж и обслуживания Компании, заполняйте купон участника акции «Новый год. Продолжение следует…» и ждите розыгрыша билетов, который состоится 16 января в прямом эфире «Тагил-ТВ».

Не пропустите выступление одного из самых кассовых артистов российской эстрады!

Концерт Стаса Михайлова пройдет 17 февраля 2012 года в 19:00 на площадке СОК «Металлург Форум» по адресу: ул. Красногвардейская, 61.