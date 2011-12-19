Свердловских родителей научат внимательнее относиться к здоровью детей

Свердловские власти намерены повысить медицинскую грамотность среднеуральских родителей. Сегодня в ходе заседания президиума правительства и.о. обязанности губернатора Свердловской области Анатолий Гредин поручил областному Минздраву продумать дополнительные меры в этом направлении.

Одним из учреждений региона, которое уже сегодня проводит эту работу, является клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка».

По словам главного врача центра Елены Николаевой, через центр в Екатеринбурге и шесть межтерриториальных кабинетов перинатальной диагностики проходят все роженицы Среднего Урала – сегодня это порядка 56 тысяч человек в год.

Сегодня мы проводим обследования женщин уже в первом триместре беременности – в период с 11 по 13 неделю, когда можно обнаружить маркеры, выявляющие патологию плода сказала главврач центра.

Также в Свердловской области будут реализовываться меры по устранению дефицита мест в реанимации и интенсивной терапии для выхаживания недоношенных детей. Еще одна задача – мониторинг состояния здоровья подростков, начиная с 14 лет.

Участники заседания президиума правительства обсудили и другие проблемы, которые имеются в области родовспоможения. Это и дефицит кадров в службе родовспоможения и детства. И пока не полная доступность высококвалифицированной перинатальной помощи для всех женщин, проживающих в Свердловской области. Анатолий Гредин обратил внимание на то, что следует обеспечить поддержку службы родовспоможения не только на уровне области, но и на муниципальном уровне.