Теперь в «Титановой долине» будут производить электродвигатели, генераторы и трансформаторы

Компания специализируется на производстве высоковольтовой, до 750 килоВольт, аппаратуры: электродвигателей, генераторов, трансформаторов, электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Ее производство начнется уже с 2012 года.

Напомним, что цель развития экономической зоны – создание современных промышленно-производственных комплексов по изготовлению высокотехнологичной продукции. До 2030 года в Верхней Салде в этой зоне планируется построить 65 предприятий.

Бывает, что спрос на комплектующие и вспомогательные инструменты для работников предприятий выше, чем на основные высокотехнологичные аппараты и устройства. Например, найти хорошие качественные средства защиты от сварки - дело нелегкое. Одним из таких средств является маска сварщика хамелеонкупить которую можно через интернет.