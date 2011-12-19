Теперь в «Титановой долине» будут производить электродвигатели, генераторы и трансформаторы
Стало известно, что вторым резидентом особой экономической зоны в Верхней Салде «Титановой долины» после ООО «ВСМПО – Новые технологии» стало предприятие ООО «Синерсис».
Компания специализируется на производстве высоковольтовой, до 750 килоВольт, аппаратуры: электродвигателей, генераторов, трансформаторов, электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Ее производство начнется уже с 2012 года.
Напомним, что цель развития экономической зоны – создание современных промышленно-производственных комплексов по изготовлению высокотехнологичной продукции. До 2030 года в Верхней Салде в этой зоне планируется построить 65 предприятий.
Бывает, что спрос на комплектующие и вспомогательные инструменты для работников предприятий выше, чем на основные высокотехнологичные аппараты и устройства. Например, найти хорошие качественные средства защиты от сварки - дело нелегкое. Одним из таких средств является маска сварщика хамелеонкупить которую можно через интернет.
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