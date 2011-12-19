В GM поделились информацией о «заряженном» Chevrolet Aveo

Экстерьер Chevrolet Sonic RS, который будет выпускаться только в пятидверном кузове, получит ряд новых элементов, призванных придавать хэтчу более спортивный вид. В список входят новый передний бампер с более крупными гнездами под противотуманки, задний бампер, спойлер и шильдики RS. Подвеска осталась прежней – McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости спереди и торсионная балка сзади, однако ее настройки стали более жесткими. Кроме того, новинку обуют в 17-дюймовые колесные диски.

Оправдывать шильдик назначили 138-сильный 1,4-литровый турбомотор, ранее уже анонсированный для этой модели. Скомпоновать его можно либо с 6-ступенчатой механикой, либо с опциональным 6-диапазонным автоматом. О том, насколько версия RS динамичнее обычной, пока не сообщается. Отметим, что в настоящее время хэтч комплектуется атмосферным двигателем почти аналогичной мощности, но чуть большего объема.

Стоит добавить, что в базовое оснащение Sonic RS входят электроусилитель руля, дисковые тормоза на всех колесах, спортивные передние сиденья, алюминиевые накладки на педали и мультимедийная система MyLink.