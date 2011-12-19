В музее искусств пройдет презентация журнала «Фотография и жизнь»

Среди авторов первого номера «ФиЖ» вы найдете рассказ известного писателя Бориса Телкова, стихи замечательного поэта Андрея Расторгуева, запись выступления изящного литературоведа Леонида Быкова, фоторепортажи с вернисажей, фестиваля воздушных шаров и слета байкеров.

Во втором номере представлен известный всем прозаик Игорь Сахновский с тонкими, романтическими зарисовками об Италии и авторскими фотографиями, американский кинодокументалист Рауль Фахардо Ортис, искусствовед и поэт из Челябинска Нина Ягодинцева. Здесь также эксклюзивный материал из Липецкого авиационного центра «Соколы России», подготовленный во время проведения Выставки вооружения в Нижнем Тагиле, фоторепортажи и фотозарисовки с фэшенов и спортивных соревнований. А еще мастер-класс фотохудожника мирового уровня Владимира Холостых, который будет интересен и начинающим, и фотографам с именем.

Основная задача журнала – широкая пропаганда документальной ихудожественной фотографии, которая выступает на страницах журнала как вроли иллюстрации к оригинальным текстам, так и игреат ключевую роль. Но вкаждом случае материал подбирается так, чтобы быть интересным для всех,чтобы вызвать реакцию читателя, спровоцировать обсуждение и пробудитьположительные эмоции сообщают организаторы презентации.

Журнал «Фотография и жизнь» рассчитан на широкий круг читателей, в томчисле на семейное чтение. На его страницах вы найдете интересныематериалы о путешествиях, народных промыслах, вернисажах; фоторепортажи,произведения в поэзии и прозе. Детям мы предлагаем рубрику оприключениях героя Фотика, а в другом разделе планируем рассказывать ожизни молодежи.

Коллектив редакции готов к сотрудничеству с разными авторами –прозаиками, поэтами, публицистами, специалистами разных сфердеятельности, студентами, школьниками, и открыт для обсуждения самыхразнообразных тем при одном условии, что тема должна сопровождатьсяфотографией.

Особое направление работы журнала – это фотографы-любители, самаямногочисленная часть фотографической аудитории.

Редакция готова ксотрудничеству как с отдельными авторами, так и с фотоклубами,действующими сегодня в больших и малых городах.