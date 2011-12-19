В Нижнем Тагиле начала работу «Школа отцов»

По замыслу авторов проекта, именно отец как глава семейства можетнаучить ребенка безопасному поведению, объяснить, как стать сильным иуверенным, постоять за себя. С одной стороны, взрослые мужчины здесьучатся приёмам самозащиты, с другой – могут в доходчивой форме передатьполученные навыки своим детям. По словам участников проекта, такоеобучение будет весьма полезно.