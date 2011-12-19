В Нижнем Тагиле начала работу «Школа отцов»
19 декабря 2011, 10:12ОбществоОльга
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На специальных занятиях главе семейства показывают приёмы самообороны, а он, в свою очередь, может научить этому и ребёнка. Первые уроки прошли несколько десятков мужчин.
По замыслу авторов проекта, именно отец как глава семейства можетнаучить ребенка безопасному поведению, объяснить, как стать сильным иуверенным, постоять за себя. С одной стороны, взрослые мужчины здесьучатся приёмам самозащиты, с другой – могут в доходчивой форме передатьполученные навыки своим детям. По словам участников проекта, такоеобучение будет весьма полезно.
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