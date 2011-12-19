В новогодние праздники паломников бесплатно отвезут в Верхотурье
19 декабря 2011, 18:45ОбществоВалерия Лошкарева
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Как сообщили сегодня ИТАР-ТАСС в пресс-службе СвЖД, состав с паломниками по маршруту Екатеринбург-Пассажирский – Верхотурье отправится 30 декабря.
По пути следования поезд делает остановки, чтобы верующие других городов Свердловской области также могли присоединиться к паломникам. Особого контроля при посадке в вагоны нет.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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