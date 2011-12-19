Volvo опубликовала первую фотографию нового V40

По информации из неофициальных источников габариты автомобиля будут больше чем у C30, но меньше чем у V50. Габаритная длина будущего автомобиля составит 4,45 метра. Другие подробности пока не разглашаются, по некоторым данным автомобиль будет предлагаться только с четырехцилиндровыми двигателями: с 1,6-литровыми бензиновыми агрегатами, развивающими от 120 до 180 лошадиных сил, а также с 1,6- и 2,0-литровыми дизелями. Производство Volvo V40 начнется в мае следующего года.