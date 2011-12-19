Volvo опубликовала первую фотографию нового V40
Выход новинки официально подтвердил глава компании Volvo Стефан Якоби, выступая на пресс-конференции в Стокгольме, посвященной автомобильной индустрии, сообщает Finamauto.
Компания обнародовала первое изображение модели, на котором можно оценить лишь общие формы новинки. По информации инсайдеров, модель составит конкуренцию BMW 1 Series и Audi A3 Sportback.
По словам Якоби, машина будет более высокого класса и откроет новую линейку автомобилей в компании.
По информации из неофициальных источников габариты автомобиля будут больше чем у C30, но меньше чем у V50. Габаритная длина будущего автомобиля составит 4,45 метра. Другие подробности пока не разглашаются, по некоторым данным автомобиль будет предлагаться только с четырехцилиндровыми двигателями: с 1,6-литровыми бензиновыми агрегатами, развивающими от 120 до 180 лошадиных сил, а также с 1,6- и 2,0-литровыми дизелями. Производство Volvo V40 начнется в мае следующего года.