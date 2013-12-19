Генеральная уборка улиц перед Эстафетой – эталон, к которому будет стремиться Нижний Тагил

Такая генеральная уборка понравилась всем. Сейчас и в комментариях, и в социальных сетях люди активно поднимают тему. Так, под сегодняшней публикацией о том, что Главе Нижнего Тагила Сергею Носову предстоит «разгребать», а его заместитель заплатит штраф , у пользователя Сергея возник вопрос не по теме: «А снег кто-нибудь будет с улиц разгребать?».

Это очень хорошо. Вот нужна ли Эстафета Олимпийского огня Нижнему Тагилу или не нужна? У нас теперь есть эталон. Вот этот эталон для нас и для Администрации, и для горожан, и для подрядчиков будет основным критерием оценки того, как мы работаем. Мы приобрели довольно интересную, уникальную технику. Сегодня выходит второй снегоуборочный комбайн на работу, и я видел, как он это делает: машина подъезжать не успевает сзади. Я считаю, что качественная уборка должна быть постоянно. Более того, мы сейчас нацелены на это. Мы приглашаем и всю общественность. Мы должны качество переносить с магистралей на улицы города, внутриквартальные проезды. Именно в этом сезоне я поставил подрядным организациям задачу, исполнения которой буду добиваться. Поживем – увидим.