Не упусти свой шанс! Выиграй блок легендарных жвачек "Love is..."

Практически нет такого человека, который бы не помнил их. Те самые жвачки с милыми вкладышами, на которых автор пытался собрать в единое целое понятие, что же такое Любовь. Жвачки «Loveis...» - это вкус детсва, вкус романтики. Не упусти свой шанс выиграть блок этих замечательных жвачек.