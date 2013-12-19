Не упусти свой шанс! Выиграй блок легендарных жвачек "Love is..."
19 декабря 2013, 18:40ОбществоАлександра Логинова
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Стать бы мне опять ребенком В сказку детства дверь открыть Пошалить, смеяться звонко Как такое может быть? Где найти такое средство? Чтобы хоть на полчаса Окунуться снова в детство и...
Стать бы мне опять ребенком
В сказку детства дверь открыть
Пошалить, смеяться звонко
Как такое может быть?
Где найти такое средство?
Чтобы хоть на полчаса
Окунуться снова в детство
и поверить в чудеса…
Практически нет такого человека, который бы не помнил их. Те самые жвачки с милыми вкладышами, на которых автор пытался собрать в единое целое понятие, что же такое Любовь. Жвачки «Loveis...» - это вкус детсва, вкус романтики. Не упусти свой шанс выиграть блок этих замечательных жвачек.
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