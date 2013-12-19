Сергей Носов сегодня встречается с жителями Ленинского района

Это и состояние жилищного фонда, и теплоснабжение, и водоснабжение, и медицинское обслуживание, и качество ремонта дорог, и вопросы обеспечения жителей муниципальным жильем. Особо активно должны обсуждать действия некоторых управляющих компаний. По словам Главы, общение в таком формате будет организовываться и в следующем году.