Сергей Носов сегодня встречается с жителями Ленинского района
19 декабря 2013, 10:40Общество
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Сегодня Глава города Нижний Тагил встретится с жителями Ленинского района, где будет отвечать на злободневные, волнующие и актуальные вопросы от самих тагильчан.
Обычно, на подобных полуторачасовых встречах, жители затрагивают практически все темы, касающиеся жизни города.
Это и состояние жилищного фонда, и теплоснабжение, и водоснабжение, и медицинское обслуживание, и качество ремонта дорог, и вопросы обеспечения жителей муниципальным жильем. Особо активно должны обсуждать действия некоторых управляющих компаний. По словам Главы, общение в таком формате будет организовываться и в следующем году.
Встреча состоится во Дворце культуры школьников (Карла Маркса, 39). Начало в 17:00.
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