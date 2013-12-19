Тагильчане, которые удивили TagilCity.ru и МОТИВ: «УХ-ТЫ!» (ФОТО)

Так, по итогам голосования у нас определились три победителя, двое из которых уже получили свои призы. Первое место занял Дмитрий. Как оказалось, с восковым Уилл Смитом он встретился в легендарном Музее мадам Тюссо. А Елена, занявшая по результатам голосования второе место, рассказала, что сфотографировалась на этой древней лодке в Антоновском. Другой участник – Антон – вряд ли бы получил одобрение сотрудников ГИБДД за свое фото спидометра со скоростью over 260 км/ч, однако в голосовании он занял третье место.