Тагильчане, которые удивили TagilCity.ru и МОТИВ: «УХ-ТЫ!» (ФОТО)
На городском портале TagilCity.ru завершился самый веселый и оригинальный фотоконкурс «УХ-ТЫ!», проводимый совместно с оператором сотовой связи МОТИВ. Здесь можно было всё – начиная от фотографий из самых необычных уголков области и даже Земли, заканчивая работами в фотошопе.
Так, по итогам голосования у нас определились три победителя, двое из которых уже получили свои призы. Первое место занял Дмитрий. Как оказалось, с восковым Уилл Смитом он встретился в легендарном Музее мадам Тюссо. А Елена, занявшая по результатам голосования второе место, рассказала, что сфотографировалась на этой древней лодке в Антоновском. Другой участник – Антон – вряд ли бы получил одобрение сотрудников ГИБДД за свое фото спидометра со скоростью over 260 км/ч, однако в голосовании он занял третье место.
Поздравляем наших победителей! Пусть полученные призы поднимут вам настроение!
Знакомитесь, наши участники - Дмитрий и Елена, а также фотография Антона:
Кроме того, у участников есть еще один шанс выиграть приз в этом фотоконкурсе, проводимом в группе «МОТИВ. Сильнее правил!». Спешите заглянуть на страницу группы за подробностями!
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