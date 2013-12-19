В Нижнем Тагиле ожидается резкое похолодание и рост концентраций вредных примесей
19 декабря 2013, 14:35Общество
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Над Уралом движется циклон, а в ближайшие сутки синоптики прогнозируют поступление арктического воздуха, так сказать, «вдогонку».
Из-за этого в регионе, в том числе и Нижнем Тагиле, резко похолодает. Так, в пятницу ночью ожидается до -25 градусов по Цельсию, днем в субботу столбик термометра поднимется до -15 градусов. В воскресенье погода порадует тагильчан больше: -16 градусов ночью и в районе -12 днем. На следующей неделе ближе к среде город «оттает», ожидается не более -4 градусов в дневные часы.
Добавим, 20 декабря в дневные часы ослабление скорости ветра и прекращение осадков усилят рост концентраций вредных примесей в атмосфере.
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