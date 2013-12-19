В Нижнем Тагиле ожидается резкое похолодание и рост концентраций вредных примесей

Из-за этого в регионе, в том числе и Нижнем Тагиле, резко похолодает. Так, в пятницу ночью ожидается до -25 градусов по Цельсию, днем в субботу столбик термометра поднимется до -15 градусов. В воскресенье погода порадует тагильчан больше: -16 градусов ночью и в районе -12 днем. На следующей неделе ближе к среде город «оттает», ожидается не более -4 градусов в дневные часы.