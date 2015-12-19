Дистанционные занятия и подготовка к ЕГЭ по химии по скайпу

Нередко школьник в процессе обучения не до конца понимает пройденный материал или пропускает его из-за болезни. Когда такое происходит один раз, то заполнить небольшой пробел в знаниях можно и самостоятельно. Но когда это превращается в систему, то стоит задуматься о том, не взять ли дополнительные уроки у репетитора?

Благодаря развитию интернет-технологий такие занятия можно посещать, не выходя из дома. Для этого достаточно установить на свой компьютер Skype, найти в интернете хорошего онлайн-репетитора и установить расписание и стоимость уроков. Выбор дисциплин для обучения по скайпу очень широк: русский язык, математика, физика, химия и др.

Более того, онлайн-обучение также предусматривает возможность улучшения навыков владения иностранным языком: английским, немецким, французским, итальянским, испанским и др. Причем совершенно неважно, какого уровня вы смогли достичь.

Квалифицированные онлайн-репетиторы помогут овладеть языком и новичкам, и тем, кто уже имеет какую-то базу знаний. А еще обучение онлайн допускает занятия с логопедом и даже изучение риторики.

Среди учебных заведений, активно продвигающих принцип онлайн-обучения, особенно выделяется школа «Profi-Teacher». Вот, например, список репетиров по химии, с которыми в этой школе можно заниматься по скайпу: http://profi-teacher.ru/school-predmety/repetitors-ximii/.

Занятия по химии по скайпу – не только эффективно, но и выгодно:

Берите всю необходимую учебную литературу по химии из источника, предоставляемого вам онлайн-репетитором. Большая часть учебников, задачников и методических пособий можно найти в интернете в формате, удобном для чтения. Осуществляйте поиск информации с помощью мышки и клавиатуры, не переворачивая страницы увесистых томов. Огромный выбор репетиторов. Когда вы изучаете химию с репетитором традиционным способом, то ваш выбор преподавателей ограничен одним городом или даже районом. Поэтому в таком случае не всегда удается найти учителя с соответствующим уровнем квалификации и приемлемой стоимостью занятий. А когда вы занимаетесь по скайпу, вы можете найти подходящего специалиста в любой точке планеты. Экономьте свое личное время, не расходуя его на долгую дорогу. Подстраивайте время занятий химией под свой график. В случае непредвиденных обстоятельств отменяйте занятие, отправив всего одно сообщение. Экономьте ваши средства. Занятия химией по скайпу обойдутся вам значительно дешевле обычных. А еще вы сможете убрать статью расходов, связанную с оплатой поездки к репетитору.

Занятия по химии: подготовка к ЕГЭ онлайн по SkypeРано или поздно в жизни любого школьника наступает период подготовки к Единому государственному экзамену. В этот момент он начинает чувствовать, что все упущенные темы дают знать о себе. А ведь так хочется написать экзамен на большие баллы и забыть о проблемах, связанных с поступлением в вуз.

Формат ЕГЭ по химии требует тщательной подготовки ученика, а также наличия у него глубоких знаний и отработанных практических навыков. Нужно с головой погружаться в каждую тему, а времени уже не хватает.

Именно в это время занятия с репетитором становятся просто необходимыми. В условиях острой нехватки времени занятия через Skype становятся оптимальным выбором. Хороший онлайн-репетитор не только поможет ученику более качественно освоить материал, но и сможет оказать ему моральную и психологическую поддержку, придаст ему уверенности в своих силах.