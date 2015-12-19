Пять представителей «Уралвагонзавода» получили высокие государственные награды РФ за трудовые достижения (ФОТО)

Среди награжденных четыре работника головного предприятия корпорации Уралвагонзавода и директор Волчанского механического завода – филиала АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Владимир Брусов.

Владимир Брусов удостоен Ордена Дружбы. Указом Президента № 526 от 22.10.2015 высокую государственную награду ему присудили за заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетний добросовестный труд.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» наградили фрезеровщика цеха модельной оснастки Алексея Ельникова, кузнеца на молотах и прессах кузнечного цеха № 3 Михаила Крапивина, строгальщика кузнечного цеха № 3 Николая Лебедева и термиста, работающего на ваннах с расплавленными солями, цеха штампов и приспособлений Уралвагонзавода Сергея Погудина.

Медаль каждому из заводчан вручена за досрочное выполнение плана военно-технического сотрудничества в рамках государственного оборонного заказа, за расширение номенклатуры выпускаемых изделий оборонного и гражданского назначения и повышение их качества, за большой вклад в развитие научно-производственной корпорации УВЗ, а также расширение и укрепление внешнеэкономических связей Уралвагонзавода и Российской Федерации со странами ближнего и дальнего зарубежья.