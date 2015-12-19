В Невьянске будут судить девушку, обвинившую знакомого в изнасиловании

23-летняя женщина пришла в полицию ещё 24 ноября. Она сообщила о том, что в сентябре 2015 года её изнасиловал один из её знакомых. При написании заявления девушку предупредили об ответственности за ложный донос, но это её не остановило. Проведённая проверка показала, что никакого изнасилования не было. Девушка испытывала чувство сильной неприязни к своему знакомому, это и подтолкнуло её к нарушению закона.