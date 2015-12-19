В Невьянске будут судить девушку, обвинившую знакомого в изнасиловании
Жительница одного из поселков Невьянского района написала в полицию заявление об изнасиловании. Донос оказался заведомо ложным.
23-летняя женщина пришла в полицию ещё 24 ноября. Она сообщила о том, что в сентябре 2015 года её изнасиловал один из её знакомых. При написании заявления девушку предупредили об ответственности за ложный донос, но это её не остановило. Проведённая проверка показала, что никакого изнасилования не было. Девушка испытывала чувство сильной неприязни к своему знакомому, это и подтолкнуло её к нарушению закона.
Следователи собрали достаточное количество улик, чтобы передать дело в суд. Там будет определена мера наказания.
В ноябре этого года был вынесен приговор заведующему турчинским гинекологическим отделением, обвинённому в изнасиловании несовершеннолетней. Его признали виновным. Родные уверены, что его оклеветали.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru