В Нижнем Тагиле очень хорошие зарплаты. Вот только у кого?

Глядя на этот показатель становится очевидно, что большая часть горожан живёт далеко от прожиточного минимума, который в последнем квартале этого года составляет 10 120 рублей.

Если один человек съест четыре пирожка, а второй ни одного, то в среднем они оба сыты. Помня об этом, редакция TagilCity.ru решила проверить, насколько утверждение о благополучии соответствует действительности и обратилась за данными на сайты по поиску работы. Рассматривались вакансии с полным рабочим днём.

Служба занятости Свердловской области предлагает разнообразные профессии на «любой вкус и достаток». Работодатели предлагают вознаграждение за проделанный труд, начиная от восьми тысяч рублей. Это такие профессии, как дежурный стрелочного поста, оператор моечной установки и даже парикмахер.

Больше всего предлагают зарплату различным руководителям: начальникам отдела в строительстве и торговле. Их завлекают цифрами от 44 до 85 тысяч рублей. Из профессий, не связанных с руководством, выделяется государственная служба. Участковый уполномоченный полиции может заработать, судя по объявлению, до 37 тысяч рублей.

Сайт Trud.com делится различными статистическими данными, собранными на основе поданных объявлений о вакансиях. Согласно им, средний уровень зарплаты в Нижнем Тагиле колеблется в районе 22-25 тысяч рублей. Но тут не учитываются люди давно и успешно занимающие свои должности.

Конечно, не очень корректно сравнивать зарплату директоров и уборщиц, но, тем не менее, средняя зарплата считается довольно важным показателем, так как она отражает средний уровень достатка населения. Например, ориентируясь на неё, граждане, при переезде в другой город, могут выбрать более благополучный для переселения регион.

Тем не менее, последнее слово редакция оставит за тагильчанами. Считаете ли вы среднюю зарплату в 30 тысяч реальным отражением благополучия жителей города? И как с этим вяжутся недавние задержки выплаты заработной платы в Нижнем Тагиле?

Пишите своё мнение в комментариях и участвуйте в анонимном опросе в группе TagilCity.ru.

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