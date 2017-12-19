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Новости Нижнего Тагила

Долги по зарплате в Нижнем Тагиле выплачены на НТЗМК после обращения в TagilCity.ru

19 декабря 2017, 13:15Добавить новость
Нижний Тагил,нтзмк,зарплата,задержка,Вячеслав Горячкин,завод,долги

Работники завода металлических конструкций в Нижнем Тагиле боятся остаться на праздники без средств из-за задержек перечислений зарплаты. 14 декабря заводчане снова получили только часть заработанных денег. 

Сотрудники НТЗМК пожаловались на выплату заработной платы частями. Ситуация с невыплатами и задержками на этом заводе в Нижнем Тагиле уже была летом 2017 года.
 

Сотрудница завода рассказала, что в день выплаты заработной платы заводчане получили только часть средств.

 

У нас опять беда и прямо под Новый год! Делят зарплату, 14 числа дали 35% от зарплаты, остальные не известно когда. Сказали терпите, или за ворота идите, у завода нет денег, -- поделилась сотрудница НТЗМК.

 

Редакция TagilCity.ru связалась с руководством завода для прояснения ситуации с выплатами. Однако, поговорить с руководителем, который мог бы дать компетентный комментарий, не удалось.

 

Начальник отдела маркетинга НТЗМК сам перезвонил в редакцию. Он сообщил, что все выплаты работникам будут произведены до конца месяца.

 

По моим сведениям, задолженности должны закрыть до конца месяца, -- сообщил Дмитрий Дружинин.

 

Через час после переговоров редакции с представителями руководящего состава НТЗМК один из рабочих сообщил о том, что сотрудникам начали переводить остатки зарплаты.

 

Вот смс пришло только что, остатки перевели, -- сообщил работник завода.

 

Напомним, проблема несвоевременных и не в полном объеме выплат зарплаты была на заводе в первом и втором кварталах 2017 года. Сотрудники жаловались на выплаты частями, а бывший директор по персоналу и социальной политике НТЗМК Вячеслав Горячкин воздерживался от комментариев

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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