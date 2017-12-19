Энергетики в Екатеринбурге оштрафованы за недостаточную температуру воды

Проверка показала, что температура воды не соответствовала нормам (от +65 до +75 градусов). За данное несоответствие поставщика привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 5000 рублей на каждый из пяти протоколов.



ТСЖ новостроек решает данную проблему с водой уже третье лето: из-за тупиковой схемы водоснабжения, длительностью около 1 км, горячая вода остывает, температура опускается до 40 градусов.



Многим жителям приходится покупать водонагреватели на лето. Зимой, благодаря наличию теплопунктов в домах, вода идет горячая.



Обслуживающая тепловая компания сообщает, что пытается исправить ситуацию, но организация циркуляции воды в тупиковых зонах - это масштабная работа, которая будет сделана полностью только после перевода системы водоснабжения Екатеринбурга на закрытую схему.



Если ситуация к лету останется неизменной, то представители ТСЖ будут действовать через суд, сообщает портал Е1.