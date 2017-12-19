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Новости Нижнего Тагила

Тагильские педагоги учились составлять ментальные карты

19 декабря 2017, 20:00Добавить новость
Нижний Тагил,семинар,педагоги,воспитатель,обучение,дошкольники,профориентация,практика

В Доме Учителя в Нижнем Тагиле прошел семинар для педагогов, темой которого стали полифункциональные средства, как инструмент решения задач по профориентации дошкольников.

В семинаре принимали участие педагоги образовательных учреждений для детей дошкольного возраста, а именно: МБОУ НШДС № 105, МАДОУ «Радость» д/с №184, МАДОУ «Радость» д/с 155, МАДОУ «МАЯЧОК» д/с № 176.

Педагоги на практике составляли ментальные карты и демонстрировали свои навыки по использованию педагогических технологий в работе.

Нижний Тагил,семинар,педагоги,воспитатель,обучение,дошкольники,профориентация,практика


Коллеги педагогического сообщества отметили актуальность проведенного семинара, так как современному воспитателю необходимо постоянно применять педагогические новшества в своей работе, сообщает МАДОУ «Радость».

 

Нижний Тагил,семинар,педагоги,воспитатель,обучение,дошкольники,профориентация,практика

Фото: МАДОУ «Радость»

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