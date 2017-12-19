Родители-вандалы разрушают ледовый городок у ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле

Постройки зимнего городка около ДК «Юбилейный» на ул. Фрунзе в Нижнем Тагиле разрушаются вандалами. Их ломают не только дети, но и их родители.

По словам главы районной администрации, ограждения зимнего городка возводятся уже в четвертый раз после разрушения их местными жителями.

4-ый раз строим ограждения, их ломают. Буквально сегодня был диалог во время выезда. Пока ребёнок катался на горке - папа пинал ограждение из снега. Я поинтересовался - зачем он это делает? Он сначала уточнил, кто я, а когда я представился, сказал - «вам делать нечего, построите ещё». Все ограждения были сохранны только два дня, когда на площади дежурила полиция. В остальное время они разрушаются не только детьми, но и родителями. Опасаюсь, что с таким отношением жителей нам не уберечь не только ограждения, но и горку, -- рассказал журналистам TagilCity.ru глава Ленинского района Геннадий Мальцев.

Потому официально зимний городок остаётся не принятым в эксплуатацию.

Строительство снежного городка продолжается. В эксплуатацию объект главой района пока не принят. Акты не подписаны, -- рассказал журналистам TagilCity.ru начальник отдела по благоустройству и ЖКХ Анатолий Цветков.





По наблюдениям местных жителей, постройки ломают до того, как они успевают затвердеть.

В прошлом году на площади городка не было, в этом его не успевают достроить - ломают. Не раз видела, как взрослые мужчины пинают снежные ограждения. Неужели больше нечем заняться? -- возмутилась местная жительница в разговоре с журналистом TagilCity.ru.

Напомним, некоторые из родителей не только разрушают постройки зимнего городка на ул. Фрунзе, но и дают детям кататься с горки с нарушением правил безопасности.